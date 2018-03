'Biseksualiteit wordt niet als een echte seksuele oriëntatie gezien'

'Ik houd mijn mond wel'

Behalve dat het vervelend is om constant vragen en opmerkingen te krijgen, heeft het volgens Jantine en Joshua ook serieuze gevolgen. "Uit het onderzoek blijkt dat biseksuele jongeren vaker dan homoseksuele jongeren suïcidepogingen hebben gedaan", vertelt Jantine.

"Als je dat soort commentaar krijgt, ga je goed nadenken over wie je vertelt dat je bi bent", zegt Joshua. "Veel biseksuelen zijn hierdoor bang om erover te spreken. Mensen denken: ik hou mijn mond wel."

Biseksuele jongeren worstelen met hun identiteit, zegt Janine. "Zij zijn minder vaak open over hun oriëntatie dan homoseksuele of lesbische jongeren. Het idee is: je mag best even experimenteren, maar je moet op een gegeven moment wel kiezen. Homo of hetero. Zij hebben het gevoel dat bi geen keuze is. En dat terwijl de groep biseksuelen ongeveer even groot is als de groep homoseksuelen in Nederland."