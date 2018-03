Webserie ANNE+ is herkenning voor jonge lesbische meisjes

Bij het schrijven van het scenario werd al snel regisseur en vriendin Valerie Bisscheroux (24) betrokken. "Maud had meteen het idee om er een webserie van de maken. Internationaal gezien zijn die er al veel, maar in Nederland nog niet", zegt Valerie. Het hoofddoel was dan ook om op internationaal niveau zoveel mogelijk meisjes te bereiken die zich herkennen in Anne. "We zeggen altijd dat we content maken die we zelf hebben gemist toen we jong waren." Volgens Valerie zijn er veel jonge vrouwen tussen de vijftien en dertig jaar die problemen hebben met hun seksualiteit. Zo is uit de kast komen voor sommigen nog steeds een issue.

Voor Valerie is dit haar eerste grote regieproject en het regisseren ging dan ook niet altijd van een leien dakje. "Het gaat eigenlijk altijd anders dan je denkt. Zo was er een moment waarop een belangrijke scène in theater niet door kon gaan. Ook kwam de make-upartist die we voor een dag geboekt hadden een keer niet opdagen. Uiteindelijk vind je voor alles wel een oplossing."