Nederlands zonder clichés voor nieuwkomers: 'effe chillen'

Mo (30) woont al twee jaar in Nederland en is gevlucht uit Syrië. Hij volgt nu drie maanden taalles bij Noémie. "Dankzij haar leren we niet alleen de taal, maar maken we ook Nederlandse vrienden. Dat heb je niet bij andere taalbureaus", zegt hij. Ali (27) is het daarmee eens: "We hebben hier vooral ook veel lol met elkaar".

Noémie kwam in aanraking met vluchtelingen door ze met een groep vrijwilligers op te vangen op Amsterdam Centraal onder de naam Refugees Welcome Amsterdam. Dat was in 2015 toen de grootste stroom vluchtelingen binnenkwam.

"Zelf heb ik veel gereisd en ik weet hoe belangrijk het is om je ergens thuis te voelen", vertelt ze. "Als vluchtelingen zich hier welkom voelen, dan gaan ze sneller aan de slag. Dat is uiteindelijk niet alleen fijn voor hen, maar ook voor Nederland."