Dit weekend gebeld door een +53-nummer? Je was niet de enige

Had jij een gemiste oproep van een Cubaans nummer afgelopen weekend? Dan was je één van de tienduizenden mensen. Maar, wat willen die bellers eigenlijk van je en hoe komen ze aan jouw nummer?

Voor de goede orde: die telefoontjes komen van oplichters. Deze vorm van fraude wordt wangiri-fraude genoemd en komt uit Japan. Wangiri betekent in het Japans iets als 'één rinkel'.

Dat is ook wat de oplichters doen: zij laten je telefoon heel kort overgaan. Als je vervolgens terugbelt, word je verbonden met een buitenlands servicenummer. En dat kan een dure grap zijn. Zo'n nummer kan zomaar enkele euro's per minuut kosten.

Door het gebruik van geluidsbandjes lijkt het alsof er nog niet is opgenomen, of dat er juist al is opgehangen. Daardoor blijf je langer aan de lijn en tikt de teller gewoon door.