Mourad maakt werk van videosolliciteren

Mourad hoopt dat deze vorm van solliciteren makkelijker wordt gemaakt voor werkzoekenden: "Ze moeten erop gewezen worden dat dit een mogelijkheid is bij bedrijven. Dat kunnen ze bijvoorbeeld aangeven op hun website. Maar natuurlijk is videosolliciteren niet voor iedereen. Het is alleen wel belangrijk dat die mogelijkheid daar is."

Mourad heeft van videosolliciteren zijn werk gemaakt. Via zijn eigen bedrijfje biedt hij workshops aan met tips hoe je het beste een video kunt maken als sollicitatie. Werkgevers legt hij uit hoe ze dit middel tijdens het werven van kandidaten kunnen gebruiken.