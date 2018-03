Waarom wekt de Week Zonder Vlees zo veel irritatie op?

In zijn stuk verwerkte Rutger wetenschappelijke argumenten voor het stoppen met vlees. Prekerig doen heeft volgens hem geen zin. Zo'n week zonder vlees vindt hij goed om bewustwording te creëren. Wel denkt hij dat we nog altijd een veel te romantisch beeld hebben van biologisch vlees eten en daarmee onze vleesconsumptie goed proberen te praten.

Rutger vergelijkt de huidige discussie over vleesconsumptie met de klimaatdiscussie. "Vijftig jaar geleden namen we klimaatverandering ook niet serieus, maar nu kunnen we niet om het wetenschappelijk bewijs heen. Over vijftig tot honderd jaar kijken we met afschuw terug op onze voorouders die zich volpropten met vlees en beschouwen het als één van de gruwelijkste misdaden in de menselijke geschiedenis. "