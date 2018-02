Zou de wereld beter worden als we allemaal kleiner zijn?

Mensen van een halve meter, is dat een gekke gedachte of een revolutionair idee? We leggen zijn suggestie voor aan experts.

"Technisch gezien is het mogelijk om het genetisch materiaal dat over groeien gaat aan te passen", zegt hoogleraar genetica Martien Groenen. "Maar er zijn duizenden genen verantwoordelijk voor lengte. Het is dus niet een kwestie van één gen aanpassen."

Mocht dat je al lukken, dan is het nog maar de vraag of wat je doet toegestaan is. Op dit moment is het namelijk verboden om te knutselen met menselijke embryo's én ze vervolgens ook uit te laten groeien tot mens.

Het lijkt Groenen dan ook niet realistisch dat er in de toekomst mensen van 50 centimeter rondlopen. Voortplantingsdeskundige Katja Teerds sluit zich daarbij aan. "Een lengte van 50 centimeter lijkt mij niet wenselijk, omdat je organen ook moeten volgroeien. Je weet niet wat voor invloed dat heeft op zaken als voortplanting."

Ook spelen volgens haar voeding en hormonen een belangrijke rol in iemand zijn uiteindelijke lengte. "Je kan mensen hormonen geven, zodat ze stoppen met groeien. Dat deden ze vroeger regelmatig bij meisjes die te lang dreigden te worden", zegt Teerds. "Met die hormonen kom je eerder in de puberteit en wordt de groei geremd.