Alle Chinese vooroordelen lijken op elkaar (en dat moet anders)

Wat spreek je goed Nederlands. Heb je een restaurant? Snackbar? Ik hoor nooit wat van jullie. Jullie doen het goed op school, toch?

Zomaar een greep uit opmerkingen die je als Chinese Nederlander standaard te horen krijgt. En hoewel deze stereotypes ook positief kunnen zijn, is het beeld van Chinezen heel beperkt en is het tijd dat ze doorbroken worden. Dat is het doel van het driedaagse China Festival in Den Haag. Daarom noemen ze het zelf ook met een knipoog This Is Not A Kung Fu Festival.

"We zijn een gesloten gemeenschap", zegt een van de organisatoren Melvin Chang. "De belangrijkste opmerking die we vaak te horen krijgen is: we weten zo weinig van jullie. En dat terwijl de eerste Chinezen al vanaf 1911 in Nederland zijn, zoals op Katendrecht en ook in Amsterdam."