Hoe studenten met stro de Elfstedentocht willen redden

Door te onderzoeken hoe een wak het snelst dichtvriest en te kijken welke natuurlijke materialen het ijs kunnen verstevigen, proberen ze de natuur een handje te helpen. En dat is nodig volgens Verhoef, want de kans op een Elfstedentocht loopt elk jaar terug.

"Zo eerlijk moeten we zijn. We hebben de laatste 60 jaar maar vijf keer een Elfstedentocht gehad, die 60 jaar ervoor waren het er nog tien." De laatste tocht werd verreden in 1997.

Steenbrink is positief gestemd. "We hebben al een aantal simpele, veelbelovende technieken ontdekt. Zo is ijs met stro erin tot drie keer sterker dan gewoon ijs." Ook crushed ice en netten kunnen helpen wakken te dichten of voorkomen dat de wind er vat op krijgt, wat het bevriezen bemoeilijkt.