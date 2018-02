Je thuisland Afghanistan is in oorlog en toch moet je terug

Maartje Terpstra is advocaat, gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Volgenshaar is de immigratiedienst niet snel overtuigd dat iemand persoonlijk vervolgd wordt. "De IND vindt vaak dat verwesterde vrouwen zich weer moeten aanpassen bij terugkomst. Bij vluchtelingen van de onderdrukte Afghaanse minderheid Hazara is er wel sprake van vervolging, maar niet zodanig dat er bescherming nodig is. En als je uit een gebied komt waar de Taliban aanwezig is, zeggen ze dat je best in Kaboel kan blijven. Daar is het veilig, zeggen ze."

"Heel discutabel, gezien het rapport van Amnesty International", vindt Terpstra. Maar begin maart houdt de Raad van State een zitting over het terugsturen van verwesterde vrouwen. "Dat is best bijzonder, want zo'n zaak wordt zelden besproken", zegt Terpstra hoopvol.