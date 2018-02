Escaperooms, achter de schermen voer voor psychologen

Escaperooms hebben meer te bieden dan vermaak voor een vriendentrip, teamuitje of vrijgezellenfeest. Ze lenen zich ook steeds vaker voor een kijkje in wie we zijn. "Leren of jezelf ontwikkelen moet natuurlijk wel leuk blijven, juist daarom is de escaperoom zo geschikt", zegt arbeidspsycholoog Annika van den Hoek, die in The Great Escape in Zwolle groepen collega's observeert.

"Mijn collega en ik zitten achterin de controlekamer en kijken vanaf de zijlijn mee. We zien alles. Daarna geven we een training waarin we onze feedback vertalen naar hun eigen werkpraktijk. Een leuk voorbeeld is het spanningsveld van wie de leiding neemt. Dat is dus vaak niet de baas. Je krijgt mooi inzicht in wat natuurlijke rollen zijn voor mensen. Dat is voor leidinggevenden heel nuttige informatie."