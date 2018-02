'Mijn ouders krijgen een pushmelding van al mijn nieuwe cijfers'

Maar als je kijkt naar 'de vorming van een kind' kun je je volgens Kinderombudsvrouw Margite Kalverboer afvragen of het goed is voor de zelfstandigheid als ouders alles in de gaten kunnen houden. "Om los te komen van je ouders en op je eigen benen te leren staan, is het belangrijk dat niet alles wat je doet door je ouders wordt gecontroleerd", zegt ze.



Maximiliaan kan zich daar wel in vinden. "Je ouders bedoelen het vast goed, maar pubers willen ook een beetje loskomen van hun ouders", zegt hij. "Je wil gewoon niet constant gezeik aan je hoofd."

Maar als je het wettelijk bekijkt, geeft ook het Kinderrechtenverdrag, net als de Nederlandse wetgeving over privacy, geen sluitend antwoord op de vraag wat ouders wel en niet mogen weten over hun kinderen.

"In het Kinderrechtenverdrag staat dat anderen zich alleen mogen mengen in het privéleven van een kind als daar een goede reden voor is", zegt de Kinderombudsvrouw. "Maar wat precies een goede reden is, daar moeten we met elkaar over praten."