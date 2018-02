Geen geld voor bijles? Darine heeft de oplossing

Darine merkte dat er in de buurt in Zeist waar hij opgroeide ouders waren die niet genoeg geld hadden voor huiswerkbegeleiding. ''Je bent gemiddeld zo'n 200 euro per maand kwijt. Als je dat voor al je kinderen moet betalen ben je snel uitgepraat. Bij mij kost het 35 euro per maand en dat is soms nog steeds te duur voor ouders.''

Hij begon met het geven van bijles als bijbaan naast zijn studie bedrijfskunde aan de VU. Het nieuws over de betaalbare begeleiding verspreidde zich snel. Wat begon als een klas van maar een paar leerlingen, groeide binnen een jaar uit tot een groep van 60 kinderen. "Ik geef begeleiding in klassen van twintig jongeren van groep 7-8 tot 6 vwo."