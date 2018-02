Lees jij dit artikel uit met tinnitus in je oor?

Maar die piep die Carleen na het uitgaan weleens had, is er nu altijd. "Ik kan er nu nog wel mee leven, maar het is lastig voor te stellen hoe het zal zijn als ik 40 of 50 jaar ben. Het kan namelijk ook erger worden."

Piepende remmen

Carleen hoort 'm vooral als het stil is om haar heen. Met geluiden om haar heen of muziek op kan ze de piep wel wegdenken, al is-ie er natuurlijk alsnog. "Je focust je dan gewoon op andere geluiden. Al is dat als ik moe of gestrest ben wel lastiger."

Bovendien is ze gevoeliger voor geluiden geworden. "Een trein die met piepende remmen tot stilstand komt op een station zorgt bijvoorbeeld voor een heel vervelend gevoel." Ook oordopjes met muziek in, doet Carleen om die reden eigenlijk nooit meer.

Nick Strijbos herkent de problemen van Carleen. Hij heeft zo veel last van oorsuizen dat hij zelfmoordneigingen had. Vorig jaar spraken we hem erover. "Op een gegeven moment zat ik ineengedoken in de keuken, omdat ik het allemaal niet meer wist."