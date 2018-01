Een voetballer verdraait z'n knie, een muzikant verpest z'n nek

Muziek maken is topsport. En wie aan topsport doet, kampt soms met blessures. Ook studenten aan het conservatorium. Twee op de drie studenten op die opleidingen geven aan iedere dag pijn te voelen in hun armen, nek of rug. De helft zegt dat ze door een blessure minder goed spelen.

Dat heeft Vera Baadjou onderzocht, ze is revalidatiearts in opleiding in het Maastricht UMC. Ze sprak 170 studenten van verschillende conservatoria en promoveert morgen aan de Universiteit van Maastricht.