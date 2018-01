Studenten gaan met academische steun op zoek naar geluk

Het is op de prestigieuze Yale University hét college waar je bij wil zijn: Psychology and the Good Life. Je leert er namelijk hoe je gelukkig wordt. Haast een kwart van alle bachelorstudenten schreef zich in.

Kennelijk zijn meer Amerikaanse studenten gelukszoekers, want ook op Harvard en Berkeley zijn soortgelijke cursussen populair. In Nederland ook, of zijn studenten hier gelukkig zonder academische hulp?

Meer inzichten over geluk

In Nederland moet je als je op zoek bent naar geluk op de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn. Daar leren studenten tijdens de cursus Gelukkig Leven wetenschappelijke geluksinzichten toe te passen.

Filosoof Hans Thijssen van de RU zette de cursus vorig jaar op. Met tien docenten uit verschillende disciplines geeft hij nu les aan zo'n 80 cursisten.

Thijssen: "In ons hart zijn we allemaal op zoek naar geluk, weten steeds meer mensen. In de wetenschap zijn er daarom ook steeds meer inzichten over geluk. Het doel van deze cursus is om die kennis over te brengen op studenten."