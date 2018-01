Amersfoortse zussen hebben al 3 jaar geen vuilniszak verwisseld

Wat begon als een uitdaging, die helemaal mislukte, is een levensstijl geworden. De zussen Nicky en Jessie Kroon uit Amersfoort leven al drie jaar zo goed als afvalvrij. En als het aan hun ligt, ga jij ook beter op je afval letten.

"We zagen een video van iemand uit Brooklyn die zero waste leefde. We waren behoorlijk sceptisch. Dus besloten we in december 2014 een maand afvalvrij te leven", vertelt Nicky. Inmiddels past hun afval, met name papier en glas, in één linnen tasje per maand. En een linnen tasje plastic per kwartaal. En hun groenafval? "Dat composteren we in een wormenbak op ons balkon."