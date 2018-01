Je eigen kringloop: gooi etensresten in een bak met wormen

"De gedachte achter het wormenhotel is dat mensen zelf de kringloop sluiten. In plaats van dat je het afval aan iemand anders geeft, zodat die zorgt dat er iets goeds mee gebeurt, ga je het zelf doen en kun je de compost gebruiken", legt Rowin Snijder uit.

De wormenhotels van Snijder worden nu gebruikt door bedrijven, scholen en restaurants in Amsterdam. Rick Kruyswijk is één van de koks in zo'n restaurant. "We willen natuurlijk zo veel mogelijk gebruiken, maar houden altijd wel iets over. De schillen van aardappels en bietjes bijvoorbeeld. De bak staat achter ons restaurant en daar gooien we het gewoon in".

Hij werkt in restaurant As, dichtbij de Amsterdamse Zuidas. Het restaurant heeft een eigen moestuin waar snijbiet, wortels en andere groenten worden verbouwd. "De compost die we uit de bak halen brengen we terug naar de grond en zo is de cirkel weer rond."