Zijn we overgevoelig voor studentenhumor?

De Studentenkrant kreeg zelf in het verleden ook kritiek vanwege grappen die te ver gingen. Zo stond in een interview met homoseksuele studenten de openingszin "Sander, een 20-jarige HBO-student uit Groningen, lijkt op het eerste gezicht een doodnormale jongen." De toenmalige hoofdredacteur gaf toe dat het een flauwe grap was, maar dacht dat het hoger opgeleide publiek het sarcasme wel zou begrijpen.

"We zijn in het verleden wel over de schreef gegaan", zegt Paulien. Zij en Richard zijn sinds een half jaar hoofdredacteur. "Wij zijn wel wat voorzichtiger: we proberen niet zulke heftige dingen te publiceren, en meer binnen de grens te blijven."

Toch vinden ze het belangrijk om de grens op te zoeken. "Maar je moet wel met een reden ergens tegenaan schoppen", zegt Richard. "Dat randje opzoeken is goed voor maatschappelijke kritiek, maar iets als dat feest in Eindhoven is schoppen om het schoppen." Paulien is het daarmee eens. "Het is een superdomme zet om dit in deze tijd nog te doen."