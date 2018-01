Pech voor iedereen die hysterisch in het rond zwaait met zijn armen als er een bij in de buurt is, goed nieuws voor de voedselindustrie. De bij wordt namelijk gered: er is een Nationale Bijenstrategie van kracht.

Vijftien organisaties hebben zich voorgenomen om het leven voor de (wilde) bij zo prettig mogelijk te maken in Nederland. Want als het niet gauw beter gaat met de bij, gaat ons dat klauwen met geld kosten. Hieronder leggen we je uit waarom: