Hoe gevaarlijk is het om je nies in te houden?

Allereerst wil KNO-arts Jan van der Borden ons leren dat het "dom, heel dom is om je nies in te houden." Hij benadrukt dat we niet voor niets niezen. "Je niest omdat er een prikkel in de luchtweg is waar je vanaf moet", legt hij uit. "Het lichaam reageert daarop door met een krachtige stoot de prikkel weg te blazen. De kracht van de lucht moet ergens heen kunnen. Als jij je neus en mond dichthoudt, moet die lucht een andere uitweg vinden ."

En dit kan vervelend aflopen, zoals bij de 34-jarige Brit. "Omdat je lucht met grote kracht in de weefsels blaast, kan een zwakke plek in je luchtweg groter worden en scheuren", zegt Jan. "Je zou ook je trommelvliezen kunnen opblazen. Of zelfs lucht in je hersenen blazen, theoretisch gezien dan."