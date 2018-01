Wij eten geitenkaas, maar daardoor zijn bokjes het bokje

Het grootste probleem is dat de omstandigheden op die 'vetmestplekken' vaak slecht zijn. Dat is deels onvermijdbaar: doordat daar veel bokjes van verschillende geitenhouders bij elkaar staan, nemen ze snel ziektes van elkaar over. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit concludeerde vorig jaar dat op sommige plekken meer dan de helft van de lammeren de slacht niet haalde.

Een mogelijke oplossing is dat boeren hun bokken niet naar de mesterijen brengen, maar zelf hun bokken grootbrengen. Maar dan moeten we wel met z'n allen meer bokkenvlees gaan eten. Dat is precies wat Lydia probeert: restaurants zo ver krijgen dat ze het bokkenvlees van biologische boeren op de kaart te zetten. Inmiddels kan ze het vlees van meerdere boeren aan de restaurants leveren.

"Het vlees heeft een slecht imago, omdat het de reputatie heeft dat het smaakt naar stal en urine", zegt Lydia, die overigens zelf vegetariër is. Die typische bokkengeur krijgen bokken inderdaad na ongeveer 9 maanden, als de hormonen beginnen te werken. Daarom worden bokken ook voor die tijd geslacht. "Als mensen eenmaal dat vlees geproefd hebben, zijn ze om. "Want het is een karakteristieke smaak. Heel mild, omdat het nog jonge dieren zijn."