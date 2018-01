Gangmaker Maxime wil jou verleiden eerder naar de kroeg te komen

De bedoeling is dat gangmakers veel vrienden meenemen, vertelt projectleider Paul Joost Fraanje. "We zijn echt op zoek naar sociale voortrekkers, die de boel goed kunnen opwarmen." Het project draait al langer in Utrecht en Rotterdam, en wordt nu uitgebreid naar steden als Leiden, Zwolle, Almere, Deventer, Delft, Apeldoorn en dus Arnhem.

Kroegen betalen een maandelijkse bijdrage en krijgen in ruil daarvoor de garantie op wekelijkse gangmakers. Die mogen ze overigens zelf selecteren via een speciaal gebouwde app. Paul: "Kroegen selecteren vooral op leeftijd. De gangmaker moet passen bij het publiek dat je wilt trekken. Een kroeg in Leiden vroeg bijvoorbeeld of ze ook op opleidingsniveau kunnen selecteren."

Wordt er bij die selectie ook op uiterlijk gelet? "Daar heeft nog geen kroeg specifiek naar gevraagd", zegt Paul. "Ze lijken het sociale aspect en de motivatie van gangmakers belangrijker te vinden."

Volk trekt volk

Wouter Janssen, eigenaar van café 't Huys in Arnhem, deed dit weekend voor het eerst mee. "Het eerste weekend van januari is eigenlijk altijd het rustigste van het jaar. Een perfect moment om het effect te testen dus." Hij gelooft in het concept. "Volk trekt volk, dat is de oudste regel in de horeca. Er zijn hier veel vrijgezellenfeesten. Als dat soort gasten een volle kroeg zien, stappen ze daar naar binnen."