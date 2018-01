Zij waren wel in het nieuws, maar bleven #ongehoord

Inwoners van krimpregio's, Forum voor Democratie-kiezers, fipronil-boeren, behandelaars van tbs'ers en Eritreeërs in Nederland. Dat zijn de vijf groepen waar jullie als publiek het meest op stemden in onze #ongehoord-peiling. We maakten een selectie van groepen die wel in het nieuws waren, maar weinig aan het woord kwamen.

Behalve stemmen stuurden jullie ook zelf suggesties in. De Gewone Nederlander werd daarin het meest genoemd, dus zijn we naar die groep op zoek gegaan. Over de andere groepen maakten we een reportage èn een constructief verhaal. Voor die laatste categorie volgden we iemand die binnen de gemeenschap een positieve maatschappelijke bijdrage levert.

Scroll door alle #ongehoord video's of kies direct een onderwerp: