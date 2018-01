Deze vrouwen zijn klaar met fat shaming

Vooroordelen

Het onderzoek naar hoe dikke mensen het fat shamen ervaren, staat nog in de kinderschoenen. "Er is veel onderzoek op basis van andere lichamelijke kenmerken, zoals beperkingen, seksualiteit of huiskleur. Maar nog heel weinig naar lichaamsomvang, toch doordat daar nog heel erg dat idee van individuele verantwoordelijkheid heerst", zegt Van Eck.

"Het gaat daarnaast bijna altijd over de gezondheid van dikke mensen als we naar onderzoeken kijken", zegt antropoloog en socioloog Noortje van Amsterdam, die onderzoekt hoe mensen met elkaar omgaan. "In het buitenland wordt wel steeds meer onderzoek gedaan naar fat shaming."

Maar hoe ontstaan de vooroordelen die de Political Fatties omschrijven nou? Volgens Van Amsterdam heeft het te maken met ons tijdsbeeld. "We leven in een samenleving waarbij er steeds meer verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op de individuele burgers. Als je niet slank bent, doe je dus iets verkeerd." Volgens haar wordt de sociale druk zwaarder ervaren door vrouwen dan door mannen. "Het vrouwenlichaam heeft al sinds oudsher een belangrijke status in de samenleving."