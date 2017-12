Sjoerd wil eigenhandig de file op de A4 aanpakken

Vier dagen per week rijdt de Leimuidenaar naar zijn werk op de A4 tussen Rijsenhout en Rijswijk. "Ik sta gemiddeld twee uur per dag in de file, dus ik zat tijd om de weg te observeren en oplossingen te bedenken", zegt hij. Zijn plan komt er op neer dat de rijstroken net anders neergelegd worden, zodat er links twee hoofdrijbanen ontstaan waar je niet hoeft te ritsen. Alleen aan de rechterkant van de snelweg kun je in- en uitvoegen.

"Zo kan het doorgaand verkeer op de linkerbanen gewoon doorrijden", zegt Sjoerd. Op dit moment ontstaan er juist knelpunten bij veel wegversmallingen op de hoofdrijbanen tussen Rijsenhout en Rijswijk.