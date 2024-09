Overstromingen in zuiden van Polen • Dodental Roemenië naar vijf

In dit liveblog lees je het laatste nieuws over de overstromingen door de hevige regenval in Midden- en Oost-Europa.

Vooral gebieden in Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk zijn getroffen.

Zeven mensen zijn om het leven gekomen, van wie vijf in Roemenië. Er worden ook mensen vermist.

In Oostenrijk en Polen zijn dammen doorgebroken of overstroomd.