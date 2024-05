Leclerc wint GP Monaco • Verstappen eindigt saaie race als zesde

NOS Sport • vandaag, 13:35 • Aangepast vandaag, 18:04

Vergelijk het met een major bij het golf, een grandslam bij het tennis of een monument in het wielrennen. De Grand Prix van Monaco is een van de belangrijkste races van het Formule 1-seizoen. In dit blog volgen we alle actie in Monte Carlo.

Charles Leclerc won de race

Max Verstappen werd zesde

Vier uitvallers na startcrash, race lag lang stil

