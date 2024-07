NOS Wielrennen • vandaag, 18:02

Laatbloeier Lemmen voltooit onverwacht sterke Tour: 'Had niemand ooit gedacht'

Dat voormalig luchtmachtofficier Bart Lemmen op zijn 28ste de kans kreeg bij Visma-Laase a Bike was bijzonder. In zijn eerste profjaar imponeert hij in de Tour.