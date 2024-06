NOS Nieuws • vandaag, 18:06

EU-burgers in Nederland naar de stembus: 'Huiswerk gedaan, geen moeilijke keuze'

Hoewel de Nederlandse stemmen voor het nieuwe Europees Parlement al geteld zijn, is er vandaag ook weer gestemd in ons land. Veel burgers uit andere Europese landen kunnen vandaag terecht bij hun ambassades, zoals deze Roemenen en Polen in Den Haag.