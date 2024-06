NOS Nieuws • vandaag, 22:06

'Geen teleurstelling, echt waar'

NSC-voorman Dirk Gotink zegt niet teleurgesteld te zijn in de uitslag van de eerste exitpoll. "NSC is nog een grote onbekende in Europa. Als wij nu in het Europees Parlement komen met één zetel, dan hebben we een voet tussen de deur."