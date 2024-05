AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:05 Genève, thuisbasis van EBU, komt als eerste met bid voor Songfestival 2025

Na de winst van Zwitserland bij het Eurovisie Songfestival wil Genève de editie van 2025 huisvesten. Het beurs- en evenementencomplex Palexpo in de Zwitserse stad heeft al een bid ingediend bij de Zwitserse omroeporganisatie SSR, schrijft de krant Le Temps. Palexpo heeft de plannen afgestemd met het stadsbestuur.

Het is traditie dat het winnende land de volgende editie organiseert. Genève is de eerste stad die zich meldt. In Zwitserse media wordt ook rekening gehouden met de belangstelling van steden als Zürich, Basel en Bern. Eerdere Zwitserse edities van het songfestival waren in Lugano (1956) en Lausanne (1989).

Genève ligt in het uiterste westen van Zwitserland, op de grens met Frankrijk. Het is een zeer internationale stad, met kantoren van onder meer de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis.

Thuisbasis van EBU

Genève is ook de thuisbasis van de European Broadcasting Union (EBU), een koepel van publieke omroepen en organisator van het Eurovisie Songfestival. De EBU had bij de editie van deze week een hoofdrol. De organisatie kreeg vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook kritiek op het besluit om Israël te laten meedoen, terwijl Rusland sinds 2022 wordt geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook was er veel onvrede bij fans en deelnemers over het besluit om de Nederlandse inzending Joost Klein te diskwalificeren. Bij de finale, gisteravond, klonk boegeroep en gejoel in de zaal toen Eurovisie-baas Österdahl in beeld kwam.

Zwitserland won het Songfestival gisteren voor de derde keer, met het nummer The Code van Nemo. Die is de eerste non-binaire winnaar van het liedjesfestijn.

Het winnende liedje gemist? Bekijk en luister het hieronder terug:

3:00 Dit is het winnende liedje van het Songfestival 2024