NOS Nieuws • vandaag, 17:21

Door dit stukje land zitten de Gaza-onderhandelingen (nog) vast

De Philadelphi Corridor speelt een cruciale rol in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Deze bufferzone ligt op de 14 kilometer lange grens tussen Gaza en Egypte en is zo'n 100 meter breed. De vraag is wie hier straks de controle krijgt.