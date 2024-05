NOS Nieuws • vandaag, 16:37

In de Palestijnse gebieden wordt Nakba herdacht

In Palestijnse steden wordt herdacht dat het 76 jaar geleden is dat zo'n 750.000 Palestijnen werden verdreven of vluchtten bij de stichting van de staat Israël in 1948. Die gebeurtenis wordt de Nakba genoemd, het Arabische woord voor 'catastrofe'.