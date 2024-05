EPA Netanyahu (rechts) en Gallant

NOS Nieuws • vandaag, 13:33 Aanklager Strafhof wil arrestatiebevel tegen Netanyahu, Hamas-kopstukken

De aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, zijn defensieminister Gallant en drie kopstukken van terreurgroep Hamas, onder wie Hamas-leider Yahya Sinwar.

Aanklager Karim Khan schrijft in een verklaring dat hij voldoende bewijs heeft tegen het vijftal om ze te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de oorlog tussen Israël en Hamas. De Hamas-leiders worden onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moorden, gijzelingen en verkrachtingen sinds de aanval op 7 oktober. Netanyahu en Gallant worden burgerslachtoffers verweten in de reactie daarop, door onder meer bombardementen en uithongering als oorlogstactiek.

Een groep rechters van het Strafhof moet nu een oordeel vellen over het verzoek van Khan, voordat de arrestatiebevelen definitief worden uitgevaardigd. "De rechters moeten de ruimte krijgen om hun werk te doen en al het bewijs te bekijken dat we hebben ingediend", zegt Khan in een videoboodschap.

Kritische reacties Israël, Hamas

Vanuit Israël wordt fel gereageerd op de arrestatiebevelenverzoeken voor Netanyahu en Gallant. Zo noemt Benny Gantz, minister in het oorlogskabinet van Netanyahu, het voornemen van de ICC-aanklager een "misdaad van historische proportie".

Gantz stelt dat het trekken van parallellen "tussen de leiders van een democratisch land" en "leiders van een bloeddorstige terreurorganisatie" in zijn ogen "een diepe verdraaiing van gerechtigheid is en een flagrant moreel bankroet". Ook oppositieleider Lapid noemt de aanklacht rampzalig.

Hamas reageerde kort na de verklaring van Khan via een woordvoerder op de voorgenomen arrestatiebevelen. Volgens de beweging stelt de aanklager met zijn verzoek "het slachtoffer gelijk aan de beul" en is het een aanmoediging voor Israël om de "uitroeiingsoorlog" voort te zetten.

Khan wil naast een arrestatiebevel voor Hamas-leider Sinwar ook arrestatiebevelen voor Mohammed Deif, hoofd van de militaire tak van de beweging, en voor de politiek leider van Hamas Ismail Haniyeh.

Poetin

Het is voor het eerst dat de aanklager van het ICC een arrestatiebevel wil voor de politiek leider van Israël. Ruim een jaar geleden vaardigde het Strafhof nog een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin vanwege Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

De arrestatiebevelen hingen al langer boven de markt, maar het ICC heeft hier nooit iets publiekelijk over gedeeld. Dat deed Netanyahu wel. Hij noemde het eventueel uitvaardigen van een arrestatiebevel een "historisch schandaal". Verder schreef hij op X dat hij een arrestatiebevel ziet als "ondermijning van Israëls fundamentele recht op zelfbescherming".

De procedure staat los van het proces tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof, dat draait om de vraag of Israël als land zich schuldig maakt aan genocide. Daarin oordeelden de rechters in maart dat het gevaar daartoe bestaat in de strijd.