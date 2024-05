NOS

NOS Nieuws • vandaag, 12:26 In Gaza zoeken Palestijnen elke dag naar duizenden verdwenen familieleden Eliane Lamper redacteur Buitenland Eliane Lamper redacteur Buitenland

In Gaza zijn vele duizenden Palestijnen vermist. Ze liggen na Israëlische bombardementen nog onder het puin van hun huizen, zijn tijdens hun vlucht vermist geraakt of zijn gevangengenomen. Familie en vrienden weten vaak niet waar hun geliefden zijn, en stellen alles in het werk om te achterhalen waar ze zijn.

Bij de het Internationale Rode Kruis komen elke dag honderden telefoontjes binnen van Palestijnen die hun familie kwijt zijn. Bij de callcenters in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever registreerden hulpmedewerkers al ruim 7000 vermisten. Mogelijk zijn het er nog veel meer, omdat niet iedereen contact opneemt of er geen familie meer is om zich te melden.

Een van de vermisten is de 15-jarige Mohammed Fojo. De jongen ging in januari mee met twee vrienden om wat spullen in hun oude huis op te halen, zegt zijn vader Khamis tegen de NOS. "Hij zou een halfuurtje weg zijn en hij had zijn mobieltje mee." Maar zijn zoon kwam niet meer terug en was niet meer te bereiken. Khamis denkt dat hij onder het puin ligt, of is opgepakt door het Israëlische leger.

1:59 Khamis zoekt al maanden naar zoon Mohammed (15) in Gaza

Khamis blijft na bijna vier maanden op straat rondvragen of iemand zijn zoon heeft gezien, of dat er in de buurt nieuwe lijken ontdekt zijn. Politieposten, begraafplaatsen, ziekenhuizen: er is geen plek waar hij nog niet is langsgeweest. De gegevens van Mohammed zijn bekend bij het Rode Kruis. De hulporganisatie heeft nog niks voor hem kunnen doen.

Dodenaantal

Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas, zijn bijna 35.000 mensen gedood door de Israëlische bombardementen of als gevolg van de oorlog, met name vrouwen en kinderen. Via dokters krijgen de autoriteiten in Gaza en de Westoever de namen, leeftijden en identiteitsnummers door van deze personen. De vermisten staan niet in deze lijsten en dus ligt het dodenaantal nog hoger.

De meeste mensen liggen nog onder het puin na bombardementen. Door de zware luchtaanvallen zijn door het hele gebied woonblokken met de grond gelijk gemaakt. Inwoners proberen slachtoffers met hun handen uit te graven, vaak zonder succes. Anderen zijn in de chaos van het vluchten hun familieleden kwijtgeraakt en hebben die nooit meer terug gevonden.

NOS De 15-jarige Mohammed Fojo wordt al bijna vier maanden vermist

Uit beelden blijkt ook dat Palestijnen door drones of vuur van militairen gedood zijn, terwijl ze op verlaten plekken liepen of bij het uitdelen van voedsel. Bij de belegering van het Shifa- en het Nasser-ziekenhuis in de afgelopen maanden zijn honderden mensen verdwenen. Ze zijn mogelijk gevangengenomen en weggevoerd of liggen in een van de massagraven, die recent zijn ontdekt.

Moeilijk zoeken

De medewerkers van het Rode Kruis krijgen dagelijks "hartverscheurende verhalen" te horen van familieleden die de wanhoop nabij zijn, zegt woordvoerder Sarah Davies vanuit Nablus, op de bezette Westoever. "We weten van andere conflicten dat niet kou of honger het ergste is, maar de onwetendheid over waar je geliefde is en of diegene nog in leven is. Mensen willen een antwoord."

Voor het Rode Kruis is het bijna onmogelijk om verdwenen personen terug te vinden. Bijna iedereen is op de vlucht en mensen zijn moeilijk te bereiken, omdat verbindingen slecht zijn en Israël sinds oktober de elektriciteit heeft afgesloten. "We kunnen niet zelf op zoek gaan naar mensen en op deuren gaan kloppen", zegt Davies. "Niemand heeft nog een huisadres."

Hoewel de kans groot is dat Mohammed - de zoon van Khamis - onder een ingestort gebouw ligt of inmiddels niet meer zomaar te identificeren is, blijft zijn vader onvermoeibaar doorzoeken. "Toen ik de verwoesting zag op de plek waar mijn zoon was geweest, verloor ik alle hoop", zegt Khamis. "Als mijn zoon is overleden, wil ik hem begraven. Als hij al is begraven, wil ik weten waar hij is."