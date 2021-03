Wie gaan er volgende week (weer) niet stemmen, en waarom?

Hoe krijg je mensen toch naar de stembus?

Ietwat rigoureus misschien, maar volgens Den Ridder is meest effectieve manier om de opkomst te verhogen door een opkomstplicht in te voeren zoals in België. "Je weet dan zeker dat ze gaan stemmen, al kunnen ze natuurlijk ook blanco stemmen".

Een meer voor de hand liggende manier om de opkomst te verhogen is door middel van informatiecampagnes en uitleg in de media en via het onderwijs. "Toch blijft het lastig om bepaalde groepen te bereiken die weinig interesse hebben in politiek. Dus wat daarom over het algemeen het beste werkt, is als er spannende verkiezingen zijn. Als mensen denken: 'deze verkiezingen of dit thema doet er toe', dan gaan ze eerder naar de stembus", zegt Den Ridder.

"Een andere manier om de opkomst te verhogen, is als een partij goed bij je past. De opkomst van Pim Fortuyn heeft nieuwe groepen naar de stembus gekregen. Nu zie je dat er meer partijen zijn voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Mogelijk helpt dat om hun achterban naar de stembus te krijgen."

Wat als de niet-stemmers toch gaan stemmen?

"We hebben wel onderzocht wat niet-stemmers zouden gaan stemmen als er een opkomstplicht was. Een belangrijk deel zou dan kiezen voor partijen die uiting geven aan politieke onvrede. Vooral PVV krijgt dan extra stemmen. Dus daar zit potentieel voor die partij", zegt Den Ridder.

Uit haar simulaties blijkt dat zeker de helft van de de niet-stemmers - zelfs als ze zouden moeten stemmen - alsnog niet weten wat ze willen of blanco stemmen. Een opkomstplicht zou voor deze groep dus niet per se werken.

Als er ooit een partij ontstaat die juist de groep notoire niet-stemmers weet te mobiliseren met een bepaalde boodschap, dan kan die wél een verschil gaan maken. "In theorie zou zo'n partij tussen de 15 en 20 zetels kunnen halen", zegt Den Ridder.