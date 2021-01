Van links tot rechts: hoe Amerikaanse media berichten over de bestorming

Op de website zoomt de krant in op de confederatievlag die enkele demonstranten het Capitool indroegen. "Zwaaien met de fascistische vlag voor Trump", kopt de krant boven een opiniestuk. De confederatievlag is controversieel: velen zien hem als een symbool van racisme.

Een verslaggever beschrijft haar ervaringen in het gebouw tijdens de bestorming en noemt die "de brutaalste aanval op het Congres sinds terroristen probeerden een vliegtuig in het gebouw te laten crashen, meer dan 19 jaar geleden".

Trumpgezinde media als het One America News Network leggen de nadruk op law and order. OANN merkt op dat de demonstraties in het land voor het overgrote deel vreedzaam verliepen, en citeert tweets van vicepresident Pence en Rudy Giuliani, advocaat van Trump, waarin ze het geweld in Washington veroordelen. Breitbart News Network spreekt van 'Capitol chaos'.

Overtreffende trap

Ook op de Amerikaanse nieuwszenders zoeken commentatoren naar krachtige bewoordingen om de gebeurtenissen te beschrijven. CBS News noemt de bestorming "een nationale schande".

Bij CNN, dat Trump al jaren kritisch volgt, sprak presentator Don Lemon de president persoonlijk aan met wel heel dramatische woorden: "U bent het ergste van het ergste", zei Lemon, "en ergens in de toekomst zal dat het enige zijn wat wie dan ook zich zal herinneren: dat u verschrikkelijk was, de slechtste president, en dat u gewonnen heeft door een electorale toevalstreffer."

Chad Pergram van het meer Republikeins-gezinde FOX News beschreef de confrontatie als "de grootste inbreuk op een Amerikaanse federale institutie sinds de Slag bij Bladensburg in 1814, toen de Britten het Capitool en het Witte Huis in brand staken. Zoiets als dit hebben we sinds toen nooit gezien. Dit is gedenkwaardig."