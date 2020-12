Het jaar dat Nederland stilviel: deze impact had corona

Zorgmedewerkers die tot het gaatje gingen. Dierbaren die overleden. Ouders die thuiswerkten én hun kinderen lesgaven. Al het toiletpapier op in de supermarkt. Dat 2020 een raar jaar was, is al vaak gezegd.

2020 was ook het jaar van Irma Sluis. Van lege straten en verlaten stations. Het jaar van een intelligente lockdown en van versoepelingen. Maar uiteindelijk het jaar waarin we weer terug bij af waren.

In minder dan 8 minuten kijk je nog één keer terug op het jaar dat de samenleving veranderde: