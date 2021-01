Vaccineren is ook in onze buurlanden een race tegen de klok

In België raakte, na een vlotte start eind december, vooral het Vlaamse vaccinatiebeleid verzand. "De procedure daar lijkt belangrijker dan de snelheid", zegt correspondent Sander van Hoorn. "En er blijven vaccins in de vriezer liggen. De kritiek zwelt dus aan, want in Wallonië gaat het wel sneller. Daar is men gewoon begonnen."

België koos ervoor om eerst bewoners van woonzorgcentra op locatie een prik te geven. Tijdens de eerste vaccinaties bleek ontdooid vaccin over te blijven, en dat werd vervolgens toegediend aan de medewerkers van die centra.

Op dit moment zijn nog maar 700 Belgen ingeënt. Eind januari zouden er 175.000 mensen een vaccin gekregen kunnen hebben, inclusief de herhalingsprik. Maar naar verwachting zal het nog tot in of na de zomer duren voordat iedereen gevaccineerd is.