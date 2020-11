Nederlanders aan CNN gekluisterd rond Amerikaanse verkiezingen

Tussen de verkiezingsdag in Amerika en het moment dat Joe Biden zaterdagmiddag tot winnaar werd uitgeroepen, kon nieuwszender CNN rekenen op veel meer Nederlandse kijkers dan normaal. Tussen woensdag en zaterdag schakelden gemiddeld ruim 1,1 miljoen mensen per dag in. Het gemiddelde dagbereik van de zender was in de weken daarvoor zo'n 100.000, zegt de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Terwijl de stemmen werden geteld, bleven de CNN-presentatoren onvermoeibaar duiding geven bij de kaart van de VS die langzaam rood en blauw werd ingekleurd. Na vier dagen non-stop live uitzenden voorspelden CNN en andere Amerikaanse media zaterdagmiddag de winnaar van de verkiezingen.

Op CNN ging dat zo: