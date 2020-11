'Maar één kans om dit goed te doen', zeggen ze bij tellen poststemmen Philadelphia

Vanwege het grote belang zijn tientallen journalisten en cameramannen zijn afgekomen op een persconferentie van de voorzitter van de stemcommissie, Al Schmidt. Na een nacht zonder slaap komt hij naar buiten voor een update: 141.000 stemmen geteld, nog meer dan 200.000 te gaan. "Het is werken, werken, werken."

Omdat vooraf al verwacht werd dat de poststemmen in Pennsylvania doorslaggevend zouden zijn, is alles in het werk gesteld om ze zo snel mogelijk te tellen. Sinds gisterochtend zijn zo'n honderd medewerkers dag en nacht bezig. Personeel wisselt elkaar af, maar houdt niet op tot de laatste poststem is geteld.

"We kunnen natuurlijk niet precies zeggen wanneer dat is", zegt Schmidt. Als alles op volle toeren draait, kunnen in de hal zo'n 10.000 stemmen per uur geteld worden. "Maar mensen wisselen elkaar af, dat kost tijd. Tussendoor worden de werkplekken ook schoongemaakt." Schmidt verwacht zeker vandaag, en mogelijk ook morgen nog bezig te zijn.