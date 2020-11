Winkeliers VS timmeren winkels dicht uit angst voor geweld na verkiezingen

Er zijn zorgen over wat er de komende dagen in de Verenigde Staten gebeurt. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij zich niet zomaar zal neerleggen bij een verkiezingsoverwinning van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Hij zei ook dat hij de verkiezingen alleen kan verliezen als deze vervalst zijn.

Het is bovendien reëel dat er na de verkiezingen van morgen nog niet direct een uitslag is, omdat het tellen van briefstemmen wel eens cruciaal kan zijn en meer tijd in beslag kan nemen. Het vermoeden bestaat dat Trump zal beweren dat er gefraudeerd is, als hij door die briefstemmen niet gewonnen blijkt te hebben. Experts zeggen dat de grote hoeveelheid briefstemmen in het voordeel zijn van de Democraten, maar er is geen enkel bewijs dat die methode van stemmen gevoelig is voor fraude.

Gespannen

De gemoederen in de VS zijn al langer gespannen, ook vanwege Black Lives Matter-protesten en de coronacrisis. Onder meer de politie in New York heeft ondernemers in een deel van Manhattan al gevraagd om zich schrap te zetten voor mogelijk gewelddadige protesten.

Ook in andere steden worden gebouwen dichtgetimmerd: