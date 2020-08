Geen Italië maar 'glamping' op de Veluwe: 'Je moet er een beetje van houden'

De familie zou eigenlijk naar Italië gaan, maar annuleerde dat uit angst dat er weer code oranje zou gaan gelden. Ze zijn blij met hun plekje en met het wandelen, fietsen en steden bezoeken dat ze vanuit hier kunnen doen. "Het is best wel gezellig, ook 's avonds in de eettent met houtkachel", zegt meneer. "Je moet er wel een beetje van houden. Dit is meer een festivalopzet."

Op twee tenten staat 'Lowlands 2019' en aan de chill tree zijn een paar hangmatten vastgemaakt. Maar op muziek hoeven de gasten niet te rekenen. Na tienen is het er zo goed als stil en ook deze ochtend is het rustig. Mensen lopen met een teiltje of emmer afwas naar het sanitairgebouw, een enkeling vertrekt voor een fietstocht, een paar kinderen rennen rond over de paadjes van houtsnippers.