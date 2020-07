Bijleveld bij herdenking in Den Haag: 'Opdat we echt nooit vergeten'

Namens het herdenkingscomité zei Esmir Mujkic dat het boek Srebrenica na 25 jaar nog niet is gesloten. Hij herhaalde hiermee wat minister-president Rutte vanmorgen ook zei in een video-boodschap die werd uitgezonden bij de herdenking in Potocari.

Nedim Osmanovic, een van de overlevenden van de genocide, benadrukte het belang van erkenning en besloot zijn toespraak met een zin uit het nummer Gimme Shelter van The Rolling Stones: War, it's just a shot away.