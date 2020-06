WildersDoesntMatter: K-pop als online protest

Maar waarom spannen de K-popfanlegers zich zo in voor de BlackLivesMatter-beweging? Dat heeft ermee te maken dat fans wereldwijd snappen wat het is om gediscrimineerd te worden, zegt Natasja van Knippenberg, zelf groot K-popfan. "Je loopt vaak op tegen vooroordelen over K-pop. Dat die artiesten geen goede muziek kunnen maken, dat het een soort robots zijn. Onder de K-popfans bevinden zich veel leden van de LGBTQ-gemeenschap, die ook vaak met discriminatie te maken hebben."

Daarnaast hebben mensen van Aziatische afkomst net als de zwarte bevolking ook te maken met racisme. "Je ziet ook dat sommige K-popartiesten het BlackLivesMatter-protest steunen, bijvoorbeeld door geld te geven voor het betalen van de borgsommen van betogers die in de VS zijn gearresteerd. En afkeurende tweets van Trump over de Zuid-Koreaanse film Parasite, die de Oscar voor beste film won, helpen ook niet mee."

In Nederland speelt ook mee dat K-Popfans sowieso heel actief zijn op sociale media, omdat hun leven als fan zich vooral online afspeelt.

Van Knippenberg staat achter de ludieke acties op Twitter, zoals die tegen de tweet van Wilders. "Het is belangrijk dat dit soort geluiden niet zomaar onbeantwoord een podium krijgen. En als filmpjes van vrolijke dansende Koreaanse artiesten daarbij kunnen helpen, waarom niet?"