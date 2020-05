Succesaanpak IJsland: heel veel testen en voorzichtige eilandbewoners

'Alle inwoners testen'

En IJsland is voorlopig nog niet uitgetest. Sterker nog: geneticus Stefánsson sprak begin maart al de ambitie uit om alle inwoners van IJsland te testen op covid-19. Dat is niet alleen noodzakelijk om het virus onder controle te houden, meent hij, maar ook om de manier waarop het om zich heen grijpt beter te leren snappen. Zo blijkt een deel van de dragers van het virus in IJsland geen merkbare symptomen te hebben.

"Ik hoorde in maart dat covid-19 in China in 3,4 procent van de besmettingsgevallen dodelijk was. Dat verbaasde me, want voor zo'n berekening moet je de verspreiding van het virus onder de gehele bevolking kennen, niet alleen de ernstig zieken of risicogroepen", zei Stefánsson begin april in interview met magazine The Reykjavik Grapevine.

Sinds maandag worden actief bloedmonsters verzameld bij een breed publiek om te bepalen in hoeverre het coronavirus zich daadwerkelijk heeft verspreid onder de IJslandse bevolking. De regering hoopt op tienduizenden deelnemers; huisartsen vragen hun patiënten vrijwillig bloed te geven.