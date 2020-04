Milaan grijpt coronacrisis aan om van autoparadijs een fietsstad te maken

Minder autoritten zijn in potentie goed mogelijk. Volgens de Britse krant The Guardian gebruikt 55 procent van de Milanezen het openbaar vervoer al, en de gemiddelde afstand die mensen afleggen tussen huis en werk is minder dan 4 kilometer. Dus gaat Milaan de stad de komende maanden verbouwen om mensen meer te laten lopen en fietsen.

"Deze zomer willen we fietspaden aanleggen en voetpaden verbreden. We passen daar zo'n 35 kilometer aan straten en wegen voor aan", zegt de vice-burgemeester. Er wordt ingezet op een groter gebruik van fietsen, maar ook elektrische scooters en steps. "Dat zijn de middelen waarmee inwoners zich op een veilige afstand van elkaar kunnen verplaatsen en niet het virus kunnen verspreiden. En het vermindert de files en de vervuiling."

Uiteraard hoopt het stadsbestuur ook dat mensen het openbaar vervoer blijven gebruiken, maar daar is in een anderhalvemetersamenleving minder ruimte voor. En mensen zijn mogelijk bang om gezamenlijk in de metro of bus te zitten. "Dus dit plan is ook om te voorkomen dan mensen teveel de auto gaan nemen."

'Moet nieuwe normaal worden'

Het plan ligt er dus, maar Granelli moet wat gesprekken voeren voordat hij daadwerkelijk kan beginnen. Want ondernemers zullen in eerste instantie willen nadenken over het heropstarten en redden van hun bedrijf. Daarvoor willen ze niet dat hun werknemers en klanten worden beperkt in hun mobiliteit. "Daarom overleggen we met ondernemersverenigingen, maar ook met bijvoorbeeld de fietsersbond over deze plannen. Want dit is iets dat we samen moeten doen, omdat we samen beter uit deze crisis willen komen."

Milaan is de eerste stad in Italië die van de lockdownstilte op straat gebruik wil maken om de infrastructuur rigoureus om te gooien. Maar vice-burgemeester Granelli hoopt dat andere steden meekijken. Hij is al in gesprek met collega's in Bologna, Turijn en andere Italiaanse steden, in de hoop dat zij gebruik maken van de coronacrisis om hun omgeving duurzamer en groener te maken. "Zodat dit straks het nieuwe normaal wordt."