Peking bereidt zich voor op Winterspelen ondanks corona: 'We doen wat we kunnen'

"We hebben gezien dat voorzitter Xi verschillende olympische locaties heeft geïnspecteerd", zegt Gao, gevraagd hoe groot de kans is dat de spelen onverhoopt afgeblazen zouden moeten worden als gevolg van corona. Binnen China zijn nieuwe uitbraken tot nu toe klein en beheersbaar gebleken.

Xi Jinping bezocht afgelopen maand onder meer de skipistes in Zhangjiakou, gastheer van de sneeuwsporten, het sterkste signaal tot nu toe dat van uitstel geen sprake kan zijn. In hoeverre sporters, staf en supporters in bezit moeten zijn van negatieve testresultaten of coronavaccins kan Gao nog niet zeggen. "Daarvoor is het echt nog te vroeg en zijn de onzekerheden nog te groot", aldus de epidemie-chef.

Boycot

Covid-19 is niet de enige donkere wolk boven 'Beijing 2022'. Meer dan 180 mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen tot een boycot van de Winterspelen. Ze wijzen op de mensenrechtensituatie in Tibet, de repressie van moslimminderheden in Xinjiang en de inperking van vrijheden in Hongkong.

Of en welke landen gehoor zullen geven aan zo'n boycot, is nog onduidelijk. Buitenlandwoordvoerder Wang Wenbin noemde het "verkeerd" om sport te politiseren. "Deze zogenaamde mensenrechtenorganisaties zijn politiek gedreven wanneer ze zogenaamde 'mensenrechtenkwesties' in China verbinden aan de Olympische Spelen in Peking."