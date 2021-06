5,4 miljoen mensen zagen Oranje eerste wedstrijd op EK winnen

De eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op het EK is door 5,4 miljoen mensen bekeken, meldt de Stichting KijkOnderzoek.

Voetbalgerelateerde programma's waren populair gisteren op televisie: in de top-10 van de kijkcijfers waren alleen het NOS Journaal van 20.00 uur, het RTL Nieuws van 19.30 uur, de finale van het EK hockey en Postcode Loterij Eén tegen 50 niet gericht op voetbal.

Doorgaans stemmen steeds meer mensen af op voetbaltoernooien wanneer Oranje verder komt. De best bekeken wedstrijd ooit is de halve finale van Nederland tegen Argentinië op het WK in 2014. Meer dan 9 miljoen mensen zagen toen hoe Oranje werd uitgeschakeld.

Oranje won gisteravond met 3-2 van Oekraïne, na een 0-0 ruststand.